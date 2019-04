Sechs Gemeinden aus dem Bezirk geben Asylwerbern eine Beschäftigung. In der Bezirksstadt erhalten sie fünf Euro die Stunde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Asylwerber helfen in den Gemeinden oft im Bereich der Ortspflege mit. © KK

Der 1,50 Euro Stundenlohn für Asylwerber, wie ihn Innenminister Herbert Kickl vorschlägt, sorgt für Aufregung in den Ländern. Bis dato gibt es nämlich für die Vergütung dieser Arbeiten keine einheitliche Stundensatzregelung. Derzeit werden bis zu fünf Euro die Stunde an Asylwerber gezahlt, bei einer Verdienst–Höchstgrenze von 110 Euro im Monat. Im Bezirk St. Veit sind es derzeit sechs Gemeinden, in denen Asylwerbern die noch auf einen positiven Bescheid warten, gemeinnützige Arbeiten verrichten.