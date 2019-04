Althofen Disney-Klänge werden in neuer Tracht präsentiert

Facebook

Die Stadtkapelle Althofen lädt am Sonntag zum Konzert © KK/Philipp Scheiflinger

Die Stadtkapelle Althofen lädt am morgigen Palmsonntag zum Konzert. Die Kapelle spielt Klassiker aus der Disney-Filmfabrik. Auftreten wird die Kapelle erstmals in ihren neuen Trachten. Diese wurden von der Alpe Adria Manufaktur Strohmaier gefertigt. Wie die neuen Trachten genau ausschauen, wird nicht verraten und soll eine Überraschung für die Konzertbesucher werden. Sonst wird dazu nichts verraten. Ermöglicht wurde die modische Ausstattung der Trachtenkapelle durch Sponsoren. „Allen voran durch die Stadt Althofen“, so die Musiker.

Von der Auswahl der Disney-Klassiker und vor allem von der neuen Tracht kann man sich morgen überraschen lassen. Das Konzert unter dem Motto „Disney-Classics“ findet am morgigen Sonntag um 17 Uhr im Kulturhaus Althofen statt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Für Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre) ist der Eintritt frei.