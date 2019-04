Es wird ein klingender Abend:Die Stadtkapelle Friesach lädt am Samstag zum Frühlingskonzert in die Ballspielhalle.

Die Stadtkapelle spielt in Friesach ihr Frühlingskonzert © Veranstalter

Unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ wird in Friesach schon seit 1872 Musik gemacht. Als Vorgänger der Stadtkapelle wurde die „Olsacher Bergkapelle“ erstmals in diesem Jahr schriftlich erwähnt. Im Jahr 1899 erfolgte die Umbenennung in den bis heute gültigen Vereinsnamen „Stadtkapelle Friesach“. Mit 58 aktiven Mitgliedern zählt die Stadtkapelle zu den personell stärksten Vereinen im Bezirk. Seit 13 Jahren obliegt die organisatorische Leitung Obmann Martin Schiava. Den Dirigentenstab hat Günther Pachler fest in der Hand.