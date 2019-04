Facebook

Die Kreation wurde in Friesach vorgestellt © Foto Emhofer

Eine rein kärntnerische Angelegenheit ist die „Spargel-Schokolade“ vom „Spargelhof-Sternath“ aus St. Stefan im Lavanttal, welche in Zusammenarbeit mit einem Kärntner Chocolatier in dessen Schokowelt präsentiert wurde. Die Schokoladenmanufaktur „Craigher“ aus Friesach hat die Köstlichkeit kreiert: edle Zartbitterschokolade mit 56 Prozent Kakaoanteil, gefüllt mit einer weißen Schoko-Ganache und getrocknetem Spargel. Die leicht herbe Bitterkeit des Spargels ergänzt sich gut mit den Schokoaromen. Die „Spargelschokolade“ gibt es exklusiv im Hofladen am Spargelhof Sternath in St. Stefan.