Die junge Teilnehmerin eines Motocross-Rennens in der Kärntner Gemeinde St. Georgen am Längsee war gestürzt. Nach dem Bewerb brach sie im Fahrerlager zusammen. Sie ist zur Beobachtung im Klinikum Klagenfurt.

Unfall bei Motocross-Rennen in Kärnten: Eine junge Steirerin wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert (Symbolfoto) © KopoPhoto - Fotolia

Bei einem Motocross-Rennen in der Kärntner Gemeinde St. Georgen am Längsee wurde Samstagnachmittag eine 14-jährige Teilnehmerin verletzt. Die 14-Jährige aus Feistritz am Kammersberg stürzte während des Rennens. Danach setzte sie den Bewerb bis zum Ende fort. Anschließend brach die Jugendliche aber im Fahrerlager zusammen.