Als sie eine Störung durch verkeilte Holzstücke beseitigen wollte, geriet eine 27-Jährige in St. Georgen am Längsee in die Führungskette einer Säge. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Fuchs Juergen

Dramatische Szenen spielten sich Freitagmittag in einem Betrieb in der Gemeinde St. Georgen am Längsee ab. Eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt wollte bei einer Säge - im Bereich einer abgesperrten, sogenannten Kappsägenlinie - eine Störung durch verkeilte Holzstücke beseitigen. Dabei kam sie mit ihrer Kleidung in die Führungskette und erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen.