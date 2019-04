Kappel am Krappfeld

Freitag und Samstag: Ostermarkt am Eierhof Anderle © Markus Traussnig

Zwei Tage lang dreht sich bei der Familie Höfferer am Eierhof Anderle im Kappel am Krappfeld alles um das bevorstehende Osterfest. Gemeinsam mit den Betrieben des „Marktplatz Mittelkärnten“ haben die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Los geht es bereits am Freitag von 12 bis 14 Uhr mit dem Eierfärben (Anmeldung unter eierhof.anderle@aon.at). Von 14 bis 16 Uhr binden Erna Printschler und Melitta Rumpold die Palmbuschen.

Am Samstag von 10 bis 18 Uhr steht Reindlingbacken mit Harald Taupe auf dem Programm. Um 13 Uhr erfolgen die Hoftafel-Verleihung und die Prämierung des Bauernhofs. Um 14 Uhr werden dann die selbst gebackenen Reindlinge von einem Feinschmecker-Team verkostet. Auf die besten warten tolle Preise.

Ostermarkt. Freitag und Samstag, Eierhof Anderle, Poppenhof 3.

Tel. 0676-929 97 24