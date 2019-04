Neue Filiale in Friesacher Straße

Teile des Schulsportplatzes werden für die Hofer-Filiale benötigt. © Michaela Auer

Der vordere Teil des Sportplatzes der Schulen BORG und HAK an der Friesacherstraße wird für den Bau der „Hofer“-Filiale in dem Bereich gebraucht. Dort befindet sich jetzt ein Fußballplatz. Um diesen woanders wieder anlegen zu können, wurde in der aktuellen Gemeinderatssitzung ein Abtausch von Grundstücksflächen mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung beschlossen.

„Zwischen Bundesschulzentrum und NMS befindet sich eine Fläche von rund 4000 Quadratmetern. Diese kann dafür genutzt werden“, erklärt Bürgermeister Alexander Benedikt.

