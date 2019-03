Ein aufmerksamer 60-Jähriger entdeckte Samstagabend einen 47-jährigen Forstarbeiter, der in einem Waldstück bei St. Veit an der Glan etwa 50 Meter abgestürzt war.

Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 geborgen © FF

Ein 47-Jähriger war am Samstag damit beschäftigt, Baumschnittarbeiten in einem Waldstück bei St. Veit an der Glan durchzuführen. Der Mann dürfte im Zuge der Arbeiten etwa 40 bis 50 Meter über steil abfallendes Gelände gestürzt sein und sich dabei unbestimmten Grades verletzt haben.