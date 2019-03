Bernadette Grabner (59) aus Friesach präsentiert am Donnerstag, dem 28. März, in Althofen ihr neues Werk „Herzlich willkommen im lachenden Wartezimmer.“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernadette Grabner will Menschen zum Nachdenken anregen © Markus Traussnig

Diagnose Burnout. Diese erhielt Bernadette Grabner (59) aus Friesach vor drei Jahren. „Ich hatte keine Kraft mehr, fand in dieser schweren Zeit aber wieder zu mir selbst“, sagt Grabner. Mit 17 bekam sie ihr erstes Kind, Jahre später folgte ihr zweites. Ihr Mann Othmar, heute 62 Jahre alt, war berufsbedingt auswärts unterwegs. „Da ich meine Friseurlehre abbrechen musste, machte ich mit 36 eine Ausbildung zur Zahnarztassistentin, kümmerte mich um einen Turnverein und leitete eine christliche Gemeinschaft. Der Schalter fällt nicht von alleine um. Der Körper funktioniert nur so lange, bis die Seele stopp sagt“, so Grabner.

Mit ihrem neuen Begleitbuch „Herzlich willkommen im lachenden Wartezimmer“ will sie die Menschen aufrütteln, zum Nachdenken anregen. Dieses präsentiert sie jetzt im Bezirk St. Veit gemeinsam mit Johann „Salzhans“ Salzwimmer, der Ende der 90er Jahre die Diagnose Parkinson erhielt. Um das Fortschreiten seiner Krankheit zu verhindern, erfand er die Übungsringe „smovey“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.