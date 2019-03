St. Veit Wirtschaft lud zum ersten Erfolgsfrühstück

Junge Wirtschaft St. Veit lud kürzlich zum Netzwerken in die Sparkassen-Filiale am Hauptplatz.

Von links: Ferdinand Ploder von der jungen Wirtschaft, Sampl, Figge, Anderwald und Subosits © JW/IRRASCH

32 Teilnehmer folgten kürzlich der Einladung zum Erfolgsfrühstück der Jungen Wirtschaft – es wird seit drei Jahren abgehalten – in die Sparkassen-Filiale am Hauptplatz in der Herzogstadt

St. Veit.