Ein 28-jähriger Steirer wurde am Samstag bei einem Unfall in Hüttenberg verletzt. Der Mann war aus einem Kleinbus ausgestiegen, obwohl dieser noch langsam fuhr. Er erlitt eine blutende Wunde am Hinterkopf.

Der Mann wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Ein Unfall ereignete sich am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Görtschitztal Bundesstraße in Hüttenberg kurz nach der Landesgrenze zur Steiermark. Eine 22-jährige Frau aus der Steiermark war dort mit einem Kleinbus von der Steiermark kommend in Richtung Hüttenberg unterwegs. Unmittelbar nach der Landesgrenze lenkte sie das Fahrzeug nach rechts in eine Ausweiche und fuhr sehr langsam. Plötzlich öffnete einer ihrer vier Mitfahrer, ein 28-jähriger Steirer, die rechte Schiebetüre und wollte aus dem noch fahrenden Bus aussteigen.