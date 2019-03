Durch vermutlich zu heiße Asche waren am Samstag in Friesach zwei Holzlagerstätten in Brand geraten. Ein Autofahrer bemerkte den starken Rauch von der B 317 aus und verständigte die Einsatzkräfte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Friesach rückte mit zwei Löschfahrzeugen aus (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Am Samstag um 10.30 Uhr entleerte ein 66-jähriger Mann in seinem Garten in der Gemeinde Friesach Asche vermutlich noch heiße Asche unter einem Strauch. Die Asche dürfte noch zu heiß gewesen sein, denn bald danach geriet eine unmittelbar daneben liegende Holzlagerstätte in Brand. Um 16.07 Uhr bemerkte ein Autofahrer auf der angrenzenden Friesacher Bundesstraße (B 317) eine starke Rauchentwicklung auf dem Grundstück und verständigte die Einsatzkräfte.