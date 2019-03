Familie überführte Dieb Mann stahl Damenwäsche aus Garten

Facebook

Kurioser Polizeieinsatz in der Nacht auf Samstag im Bezirk St. Veit. Wie die Polizeiinspektion in Straßburg meldet, soll ein 25-jähriger Mann in der Zeit von 15. bis 22. März mehrmals Kleidungsstücke von einer Wäschespinne in einem Garten gestohlen haben. In der Nacht auf Samstag, gegen 3 Uhr, versuchte der Verdächtige erneut, Damenwäsche zu stehlen. Was der Dieb nicht wusste: Die Familie hatte sich auf die Lauer gelegt. Es gelang, den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.