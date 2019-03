St. Veit Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Facebook

Heute, Freitagfrüh, fuhr eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit auf der Gemeindestraße von Launsdorf kommend in Richtung St. Veit. Im Auto befand sich auch eine 60-jährige St. Veiterin. Bei der Einbindung in die Seeberg Bundesstraße (B 82) hielt die 50-jährige aufgrund des Querverkehrs vorschriftsmäßig an der dortigen Haltelinie an. Der nachkommende Lenker, ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit, übersah dies und fuhr auf.