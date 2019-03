Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Milly" ist wieder zu Hause © KK

"Ich bin erleichtert", sagt Julia Knafl aus Guttaring. Seit Montag vermisste sie ihre Bardino-Mischlingshündin "Milly". Am Dienstag wurde sie noch einige Male am Zollfeld gesichtet, auch wie sie die Schnellstraße überquerte. Am Mittwoch entdeckte sie ein Landwirt auf dem Muraunberg.

Mit Tipps von Hundeexperten konnte Knafl ihre Hündin am Mittwoch gegen 20.30 Uhr wieder in die Arme schließen. "Sie ist ja bei meiner Freundin am Zollfeld entwischt. Zu ihrem Haus haben wir Fährten gelegt", sagt Knafl. Und es hat geklappt, "Milly" kehrte zurück.

"Sie ist noch sehr ängstlich. Einfangversuche wären erfolglos geblieben. Ich bin froh, dass sie keinen Unfall verursacht hat und wohlauf ist", sagt Knafl. Sie bedankt sich auch für die die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung, die zum "Happy End" beigetragen haben.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.