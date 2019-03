74-Jähriger verschwunden Weiterhin fieberhafte Suche nach vermisstem Hüttenberger

Im Raum Knappenberg wird seit Mittwochnachmittag ein 74-jähriger Mann vermisst. In Lind ob Velden wurde in der Nacht nach einem 79-Jährigen gesucht. Er konnte Donnerstag gegen 8.30 Uhr gefunden werden.

Seit 8 Uhr wird die Suche in Knappenberg fortgesetzt © ÖRHB Kärnten

Gleich zwei ältere Männer wurden am Mittwoch in Kärnten als abgängig gemeldet. Im Raum Knappenberg ist ein 74-jähriger Mann spurlos verschwunden. Er hatte eine Bergwanderung unternommen. Eine groß angelegte Suchaktion, die bis in die späten Abendstunden dauerte, musste ergebnislos abgebrochen werden. Laut Polizei war es Spezialisten bisher auch nicht möglich, das Handy des Mannes zu orten. Seit 8 Uhr wird die Suche heute, Donnerstag, fortgesetzt. Die Einsatzkräfte trafen sich bei der örtlichen Feuerwehr. Auch aus der Luft soll weiter gesucht werden. Mittwochabend waren der FLIR-Hubschrauber und der Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Klagenfurt im Raum Knappenberg unterwegs.

