In Eberstein wird bei Benefizkonzert für Kinderkrankenhaus in Nigeria gesammelt. Initiator ist Priester Sergius Duru.

Sergius Duru bei einem Besuch im Krankenhaus © KK

Ein Kinderkrankenhaus mitten im Busch. Das war einst der Traum von Sergius Duru (57) aus Nigeria, seit zwei Jahren Pfarrprovisor in Eberstein. Mit viel Engagement und unter Mithilfe des „Uzondu“-Fördervereins mit Mitgliedern aus Deutschland, Schweiz und Österreich hat er diesen Traum realisiert. „Die Bevölkerung erhält endlich die dringend fehlende medizinische Hilfe. Ziel ist es, vor allem die hohe Kindersterblichkeit in meiner von Armut betroffenen Heimat zu minimieren“, sagt Duru.

Jedes Engagement zählt. Ziel ist es, vor allem die hohe Kindersterblichkeit in meiner von Armut betroffenen Heimat zu minimieren. Sergius Duru, Provisor in Eberstein

Das „“ in Umuowa mit 60 Mitarbeitern aus der Region und 100 Betten kann mittlerweile betriebswirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen. Menschen mit Geld zahlen die Behandlung, nachweislich Mittellose werden kostenlos ärztlich versorgt. Nach dem Neubau einer Notfallambulanz wurde Ende 2018 auch mit der Errichtung eines Rehabilitationszentrums begonnen. „Es gibt aber noch viel zu tun“, weiß Duru. Wichtige Geräte, wie etwa zur Mammografie oder Dialyse, wurden von deutschen und österreichischen Krankenhäusern gespendet. Diese sollen demnächst mittels Schiff und Lkw zum Krankenhaus transportiert werden. „16.000 Euro müssen dafür aufgebracht werden“, sagt Duru. Um die Summe für den Transport zusammenzubekommen, werden Benefizabende organisiert. Am Samstag wird ab 19 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche Eberstein abgehalten.