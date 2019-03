Facebook

Charles Ogbunambala © KK/Wieser

Viel Kraft, Wissen und Zeit steckte Priester Charles Ogbunambala (51) aus Nigeria in seine Doktorarbeit an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. In der Arbeit beschäftigte er sich mit der eschatologischen Dimension der Eucharistie. Er behandelte auch die Weltanschauung der Igbo, einer nigerianischen Volksgruppe, und ihre Begegnung mit dem Christentum. Die Arbeit umfasst 299 Seiten und wurde in Englisch verfasst.

