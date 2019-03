Michael Salbrechter, der jüngste Sohn der Zimmerei, lädt am 30. März zur Neueröffnung nach Althofen.

Michael Salbrechter bereitet alles für die Neuereröffnung vor © KK

Um 110 Quadratmeter wurde der „Ride Shop“ von Michael Salbrechter (24) in der Gewerbestraße 8 in Althofen umgebaut. „Neben unserem Angebot für Motocross-Fahrer gesellen sich jetzt Fahrräder dazu“, so Salbrechter.

