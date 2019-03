Unimarkt schließt in Althofen seine Filiale – die einzige in Kärnten. Zwölf Mitarbeiter sind betroffen.

Seit 2012 gibt es eine Unimarkt-Filiale in Althofen © Wilfried Gebeneter

Am Samstag sperrt die Handelskette Unimarkt in Althofen zum letzten Mal auf. „Der Standort wurde von den Kunden leider nicht sehr gut angenommen. Darüber hinaus war es unsere einzige Filiale in Kärnten, was einen erhöhten Aufwand in der logistischen Versorgung bedeutete“, sagt Sandra Pichler von der Presseabteilung.

