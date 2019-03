Besitzerin aus Guttaring bittet um Mithilfe. "Ich hoffe, dass ich Milly wieder in meine Arme schließen kann."

In St. Veit entlaufen

Seit 48 Stunden wird "Milly" vermisst © KK

Seit 48 Stunden wird die Bardino-Mischlingshündin "Milly" vermisst. Sie ist erst ein Jahr alt und am Zollfeld entlaufen. Am Dienstag wurde sie noch einige Male gesichtet, wie sie die Schnellstraße überquerte. "Wir bitten alle, die in der Nähe wohnen, die Augen offen zu halten. Jeder Hinweis hilft", sagt Besitzerin Julia Knafl aus Guttaring.

Hinweise sollten direkt an Knafl gerichtet werden. "Milly ist noch sehr ängstlich und wird sich von fremden Personen nicht einfangen lassen", sagt Knafl. Sie hofft, dass sie ihre "Milly" bald wieder in die Arme schließen kann. "Wenn mir die Leute wirklich helfen möchten, dann kontaktieren sie bitte gleich mich und nicht die Polizei. Sonst kann es passieren, dass ,Milly' wieder wegläuft." Hinweise an 0660/55 64 651.

