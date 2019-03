NMS und Volksschule Straßburg werden saniert. Die Bauarbeiten an dem Gebäude, in dem beide Schulen vereint sind, sollen 2020 starten. Planungen laufen.

Das Schulgebäude soll komplett saniert werden © Gert Köstinger

Wo früher nur Klassenzimmer für den Unterricht nötig waren, plant man heute auch „Lernlandschaften“ in einem Schulgebäude ein. Neue Unterrichtsmethoden, wie etwa das Lernen in Gruppen, machen das notwendig. Auch im Doppel-Gebäude in der 10.-Oktober-Straße in Straßburg, in dem Volksschule wie NMS zu finden sind, ist das so. Aus 1972 stammt das Gebäude der Volksschule, jenes der NMS aus 1980.

