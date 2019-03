75 Tierhalter aus Osttirol, Steiermark, Oberösterreich, Salzburg sowie Kärnten haben sich mit 110 Zuchtrindern am Zollfeld eingefunden.

110 Zuchtrinder wurden durch die Versteigerungshalle in St. Donat geführt © Wilfried Gebenetter

Brüllen war am Wochenende am Gelände der Zollfeldhalle nahe St. Donat im Bezirk St. Veit zu hören. Die Versteigerungshalle stand am Samstag im Mittelpunkt der 13. Kärntner Fleischrindermesse, zu der „kärntnerrind“ geladen hatte.