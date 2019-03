Zusätzlicher 10.000-Liter-Dieseltank wurde am Wirtschaftshof installiert. Sicherheit für Wasserversorgung, gemeindeeigenen Fuhrpark sowie Abwasser- und Müllentsorgung ist somit garantiert.

Zusätzlich zum 7.500-Liter-Dieseltank wurde nun ein 10.000-Liter-Dieseltank am Wirtschaftshof installiert © Stadt St. Veit

Wenn die Stromversorgung für einige Tage zusammenbricht, müssen die notwendigsten Infrastruktureinrichtungen am Laufen gehalten werden. Die Stadtgemeinde St. Veit ist für ein solches "Blackout"-Szenario nun noch besser gerüstet. Kürzlich ist bei der Betriebstankstelle am St. Veiter Wirtschaftshof zusätzlich zum bestehenden 7.500 Liter fassenden Dieseltank ein neuer 10.000-Liter-Dieseltank geliefert worden. „Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls gibt es bei den öffentlichen Tankstellen keinen Sprit. Unsere Betriebstankstelle ist dann das Backup für die Betankung unserer gemeindeeigenen Fahrzeuge, Notstromaggregate und Feuerwehrfahrzeuge. Mit dem zusätzlichen Tank haben wir nun entsprechenden Kapazitäten, um längerfristig die interne Versorgung zu gewährleisten“, so Bürgermeister Gerhard Mock. Knapp 10.400 Euro kostete diese Investition, die im Zuge der derzeit laufenden Erweiterung des St. Veiter Wirtschaftshofes erfolgt ist.