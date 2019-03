Facebook

Rund 300 Schüler setzten sich gestern mit viel Kreativität für den Klimaschutz ein © Sarah Holzer

Unter dem Motto „Fridays for Future“ gingen Schüler aus ganz Österreich am Freitagvormittag auf die Straßen und demonstrierten für den Klimaschutz. Mit jeder Menge selbst gebastelter Schilder und lautem Getrommel machten auch rund 300 Schüler des Gymnasiums und der HLW St. Veit auf den Klimawandel aufmerksam. „Wir sind hier, wollen unsere Zukunft gestalten und etwas bewegen. Die Lösungsvorschläge liegen am Tisch – sie müssen nur noch umgesetzt werden“, hieß es in der Rede der Schüler. „Ich will eine Welt, in der ich und auch meine Kinder noch gut aufwachsen können“, sagte die BRG-Schülerin Zoe Rotter.

