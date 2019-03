Sandra Wurzer, seit 2014 Mitarbeiterin beim Maschinenring Gurk, ist am 7. März völlig unerwartet verstorben.

© APA, KK/Maschinenring

Tiefe Trauer beim Maschinenring. Sandra Wurzer, seit 2014 als Mitarbeiterin im Maschinenring Gurk tätig, ist am 7. März mit 40 Jahren völlig unerwartet verstorben. "Sandra hat ihre Funktion mit großem Engagement und persönlichem Einsatz im Interesse der gesamten Maschinenring-Organisation ausgeübt. Wir danken ihr von ganzem Herzen - in dem Wissen, dass ihr Wirken unvergesslich bleibt", heißt es vom Maschinenring. "Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen", so Maschinenring-Obmann Hans Erlacher.