Reiftanzführer Rupert Leikam, Reiftanzbraut 2019 Lisa Maria Kaiser, Reiftanz-Ehrenobmann Heinz Tilz, Kapellmeister Martin Irrasch, Bürgermeister Josef Ofner und Vortänzer Albert Pirolt (von links) © Gert Köstinger

Der „Brezenball“ im Knappenhof Steller in Knappenberg gilt als offizieller Startschuss für den Hüttenberger Reiftanz, der alle drei Jahre aufgeführt wird. Heuer wird am 16. Juni, dem Dreifaltigkeitssonntag nach Pfingsten, dieser letzte vollständig überlieferte Männerkettentanz in Mitteleuropa von den Hüttenberger Reiftänzern präsentiert. Am Samstag luden die Hüttenberger Reiftänzer mit Reiftanzführer Rupert Leikam, Vortänzer Albert Pirolt, Bürgermeister Josef Ofner, Reiftanz-Ehrenobmann Heinz Tilz und Kapellmeister Martin Irrasch an der Spitze nun zu diesem Fest, bei dem Brezen und Bier gereicht werden.