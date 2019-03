Ja & Anders Unternehmerinnen stellen jetzt in St. Veit ihre Pflegeprodukte her

Facebook

Jennifer Anderwald (links) und Katja Edlinger © Hannes Steinmetz

Nicht nur ein Geschäft, in dem man Kosmetikprodukte kaufen kann, sondern einen Ort, an dem sich Mütter austauschen können, wo sie Hilfe und Beratung oder manchmal auch nur ein offenes Ohr finden. Das wollen die beiden Jungunternehmerinnen Jennifer Anderwald (35) und Katja Edlinger (38) mit ihrer „Ja & Anders“-Kosmetikmanufaktur in St. Veit bieten. Diese wurde am Donnerstagnachmittag offiziell eröffnet.

