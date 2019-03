Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flex ehrte seine 450 weiblichen Mitarbeiter © KK/Flex

Am Freitag, dem 8. März, wird der Weltfrauentag gefeiert. Flex Althofen hat deshalb einen ganzen Tag den insgesamt 450 Frauen am Standort Althofen gewidmet. Das Programm reichte von Beautybehandlungen bis hin zu Typberatungen, Selbstverteidigung und einer kleinen Leseecke. Es gab zudem Informationen rund um Kinderbetreuungsmöglichkeiten von diversen Einrichtungen. "Ziel war es nicht nur, unsere Kolleginnen zu verwöhnen, sondern sie auch in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Daher gab es zusätzlich spannende Vorträge. Der gemeinsame Tag war ein voller Erfolg und hat gezeigt, bei Flex Althofen stehen die Mitarbeiter im Vordergrund", so Geschäftsführer Erich Dörflinger.