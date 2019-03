Facebook

Wechsel in der Gemeinde Brückl © Markus Traussnig

Du kannst mich zwar als Vizebürgermeister abwählen, aber ich lasse mich nicht mundtot machen. Ich werde in Zukunft nicht leise, sondern noch lauter sein.“ Das sagte Harald Tellian (SPÖ) in einer ersten Stellungnahme an Bürgermeister Burkhard Trummer (SPÖ) gerichtet, nachdem er in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch als Brückler Vizebürgermeister abgewählt wurde.

