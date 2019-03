Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Forstarbeiten schwer verletzt © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 29-jähriger Arbeiter aus Frauenstein führte in einem Waldstück in der Gemeinde Liebenfels für seinen Arbeitgeber Schlägerungsarbeiten durch. Als der Mann gegen 14 Uhr mit seiner Motorsäge eine Esche fällte, brach der Stamm und schnellte gegen die Beine des Forstarbeiters. In der Folge wurde der Arbeiter mit seinen Beinen unter dem Stamm eingeklemmt.