Paracelsusring für Historikerin Fräss-Ehrfeld

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Stadt Villach

Alle drei Jahre verleiht die Stadt Villach den Paracelsusring an verdienstvolle Persönlichkeiten. Zuletzt, 2016, hat der langjährige Primarius des Krankenhauses de La Tour, Herwig Scholz, den Ring erhalten. Nun hat das Paracelus-Kuratorium den Beschluss gefasst, für die heurige Verleihung dem Gemeinderat Claudia Fräss-Ehrfeld vorzuschlagen. Der Stadtsenat hat den Vorschlag des Kuratoriums bereits angenommen.



Die in Althofen geborene Historikerin hat im Rahmen ihres Studiums der Geschichte und Anglistik Studienaufenthalte an den Elite-Universitäten Harvard und Yale absolviert. Seit 1997 ist sie Direktorin des Geschichtsvereins für Kärnten. Für ihre Arbeiten wurden sie mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse und dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet.