Verkehrsunfall in Glandorf © KK

Auf einer Nebenstraße, Berggasse bei Glandorf, kam es am heutigen Freitag gegen 14.21 Uhr auf Höhe des Funderwerkes zu einem Verkehrsunfall. Der 24-jährige Lenker hatte während der Autofahrt, so die Einsatzkräfte, einen Krampfanfall. "Der Lenker prallte mit voller Geschwindigkeit in ein Zaunfundament und eine Straßenlaterne."

