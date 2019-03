Facebook

Petschacher, tief religiös, schreibt für die Umkehr zu einer besseren Welt © KK

Als Kind, geboren in einer ländlichen Region, wurde sein Hang zum Schreiben keineswegs gefördert. Als Autor schreibt Antony Petschacher heute Texte, Lyrik über seine Herzensthemen: Glaube, Liebe, Natur, Solidarität, Frieden, Gerechtigkeit. Ein Botschafter für mehr Mitmenschlichkeit will Petschacher sein. Auch mit Fotos und Malerei drückt sich der gebürtige Metnitzer und Wahl-Bregenzer aus. Und: Er scheut sich auch nicht, sich per E-Mail sogar an amerikanische Präsidenten zu wenden - etwa an George Bush Junior und Barack Obama. Auch an die UN oder die EU-Kommission gingen Briefe, Texte. Petschacher schreibt über Missstände, Rüstungsindustrie, Gewalt, Krieg, Korruption, Gier, Naturzerstörung.

