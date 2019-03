Facebook

„Löschwichtel“ besuchten 2018 auch die Flughafenpolizei © KK/FF St. Walburgen

Rund 400 Stunden brachten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gurk 2018 bei ihren 35 Einsätzen auf. Stark in Erinnerung geblieben ist eine Alarmierung in eine Wohnung. „Dort war ein Kleinkind eingesperrt, zusätzlich wurde am Herd gekocht“, so Kommandant Norbert Gigacher. Betroffen war das Gurktal auch vom Unwetter. „Wir wurden Ende Mai, Anfang Juni zu insgesamt neun Einsätzen gerufen, zwei davon waren Brandeinsätze durch Blitzschläge“, so Gigacher. Stolz ist man auch auf die Feuerwehrjugend, die am Wissenstest in Glanegg 2018 erfolgreich teilnahm.

