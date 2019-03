Facebook

Ernst Knapp hat das alte Handwerk von seinem Vater gelernt und dafür die Schule abgebrochen © (c) Weichselbraun Helmuth

Kalte, klare Luft zieht durch das dämmrige Obere Metnitztal, das sich zwischen der Flattnitz und der mittelalterlichen Stadt Friesach versteckt. Am Marktplatz im beschaulichen Ort Metnitz in der Mitte des Tales herrscht eine respektvolle Stille, das Totentanzmuseum liegt noch im Winterschlaf. Am scheinbaren Ende der Welt ist vom Aussterben aber keine Spur. Im Gegenteil: Hier feiert die Tradition gerade eine Renaissance. In Metnitz sind nicht nur das immaterielle Kulturerbe der Metnitzer Kinisinger und Kärntens einziger traditioneller Hutmacher zu Hause. Auch Schuster Ernst Knapp lebt dort das Brauchtum leidenschaftlich.

