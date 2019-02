Kleine Zeitung +

Aus Sicherheitsgründen St. Veiter Großprojekt ist geplatzt

Umwandlung der Klagenfurter Straße in Begegnungszone laut Stadt technisch nicht möglich. Der Bereich wird jetzt saniert. Stadt investiert heuer mehr als drei Millionen in Straßenbauprojekte, unter anderem in der Gewerbesiedlung.