Liebenfels Auto landete in Swimmingpool

Für Aufregung sorgte Mittwoch am späten Abend ein Verkehrsunfall in einer Wohnsiedlung in Liebenfels. Weil er vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, landete ein Pkw-Lenker mit dem Auto in einem Pool.