70 Kameraden standen am Dienstag in Nassing im Einsatz © KK/BFK

Bis in die späten Abendstunden waren die Gurktaler Kameraden in Nassing, Gemeindegebiet Weitensfeld, im Einsatz. Dort geriet rund ein Hektar an Wald und Wiese in Brand. "Die Kameraden haben gute Arbeit geleistet. In der Nacht hatten wir eine Brandwache. Diese musste nicht mehr zum Löschen ausrücken", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai.

