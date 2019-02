Facebook

Hans Wenzl in Aktion © kk/privat/wenzl

Der bekannte Metnitztaler Extrembergsteiger Hans Wenzl gibt am Mittwoch, 27. Februar, um 18.30 Uhr spektakuläre multimediale Einblicke in seine letzten beiden Expeditionen. Los geht es um 18.30 Uhr im Friesacher Fürstenhof (Festsaal). Die freiwilligen Spenden, die gesammelt werden, kommen dem veranstaltenden Lions Club Friesach Burgenstadt zugute, der sie für Hilfsprojekte in der Region verwenden wird.