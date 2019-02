Facebook

Fercher wurde 1964 zum Priester geweiht © Pressestelle/Eggenberger

Seit 40 Jahren ist der Geistliche Rat Johann Fercher in der Stadtpfarre St. Veit und tätig. Mit Ende Februar tritt Fercher, er ist auch langjähriger Krankenhausseelsorger im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, auf eigenen Wunsch hin in den Ruhestand.



Johann Fercher wurde am 25. September 1940 in Obervellach geboren und 1964 in Klagenfurt zum Priester geweiht. Als Kaplan war Fercher von 1965 bis 1967 in St. Marein, von 1967 bis 1969 in Heiligenblut und von 1969 bis 1971 in Lavamünd tätig. Von 1971 bis 1979 war Fercher Pfarrer in St. Lorenzen im Gitschtal und Weißbriach. Seit 1979 ist wirkte Fercher in der Stadtpfarre St. Veit/Glan, zunächst bis 2006 als Kaplan und dann als Vikar. Seit 2009 war Fercher überdies Seelsorger am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Außerdem war er von 1965 bis 2005 als Religionslehrer tätig.

In Anerkennung seiner Leistungen wurde Fercher 1994 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.