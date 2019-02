Polizeieinsatz gegen einen 36-jährigen Rumänen. Der Mann steht im Verdacht, Sonntag am späten Nachmittag einem Mitbewohner den Autoschlüssel gestohlen und mit dessen Pkw eine Spritzfahrt zu einem Bekannten unternommen zu haben.

Die Polizei hat gegen den Rumänen Anzeige erstattet © KLZ/Jürgen Fuchs

Er hat keinen Führerschein und war schwer betrunken. Mit einer empfindlichen Strafe muss ein 36-jähriger Rumäne aus dem Bezirk St. Veit an der Glan rechnen. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag gegen 17.45 Uhr in einer Unterkunft einem 55-jährigen Mitbewohner, ebenfalls einem Rumänen, den Autoschlüssel gestohlen und mit dessen Fahrzeug eine Spritzfahrt zu einem weiteren Bekannten unternommen zu haben. Der 36-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.