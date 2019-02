Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr Wieting stand im Einsatz © KK/FF Wieting

Am Freitag gegen 22.26 Uhr wurde die Feuerwehr Wieting zu einer KFZ-Bergung alarmiert. "Das Fahrzeug ist im Müllergraben bei einer Brücke so weit abgekommen, dass sich das Geländer im Fahrzeug so verhakt hatte, dass es nur durch Improvisation vor Ort gelöst werden konnte. Auch die Straße war komplett blockiert", heißt es seitens der Feuerwehr.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.