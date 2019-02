Zum vierten Mal wurde am BORG Althofen der „Auer von Welsbach“-Preis an Schüler vergeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Rauchenwald, Edburg Szolderits, Magdalena Willegger, Elias Reibnegger und Martin Napetschnig (von links) © Köstinger

Es ist eine einzigartige Zusammenarbeit der Treibacher Industrie AG (TIAG) mit dem Gymnasium. Während es in Los Angeles „And the Oscar goes to...“ heißt, ging es in Althofen um jugendliche Meisterleistungen im Bereich Naturwissenschaften. Erneut wurden BORG-Schüler mit dem „Auer von Welsbach“-Preis ausgezeichnet. „Die Schüler bearbeiten in Zusammenarbeit mit dem Analytischen Labor der TIAG sowie den Chemie- und Physiklehrern der Schule, Edburg Szolderits und Wolfgang Rauchenwald, Chemie-Wissensgebiete“, erklärt Felix Kucher, provisorischer Leiter des BORG „Auer von Welsbach“.