Melitta Sottovia (60) geht in Pension. Sie sucht einen Nachfolger für den Bauernladen in der Villacher Straße.

Nach zehn Jahren schließt Melitta Sottovia Bauernladen in der Villacher Straße, sie geht in Pension © KLZ/Holzer

Zehn Jahre lang verkaufte Melitta Sottovia in ihrem Bauernladen in der St. Veiter Villacher Straße regionale Bauernprodukte wie Käsnudel, Brot, Marmelade, Öl oder auch Handarbeitsware. Nun tritt die gebürtige St. Veiterin ihre Pension an.

