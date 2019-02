St. Veit Lebensrettender Einsatz wird mit Hundejause belohnt

Labrador "Nanouk" wurde am Donnerstag zum Lebensretter in St. Veit. Er erhält nun einen gratis Monatsvorrat an gesunder Hundenahrung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Monatsbedarf für "Nanouk" beträgt an B.A.R.F knapp 120 Stangerl (30 Kilogramm Fleisch) © KK/Bodner

Bei der täglichen Abendrunde wurden Irina Berger (24) aus St. Veit und "Nanouk" am Donnerstag zu Lebensrettern. Sie bemerkten eine 78-jährige Frau in der Glan. Berger setzte sofort die Einsatzkette in Gang, die Verunglückte konnte noch in letzter Sekunde gerettet werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.