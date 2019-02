Bei der täglichen Abendrunde wurden Irina Berger und "Nanouk" am Donnerstag zu Lebensrettern. Sie bemerkten eine 78-jährige Frau in der Glan.

78-Jährige stürzte in Glan

Die beiden Lebensretter: Irina Berger mit Hund „Nanouk“ © KK/Rettungshundebrigade

Dramatische Szenen spielten sich heute, Donnerstagnachmittag, auf Höhe der Kläranlage in St. Veit ab. „Eine 78-jährige Frau dürfte beim Spazierengehen ausgerutscht sein und stürzte in die Glan“, heißt es seitens der Polizeiinspektion St. Veit. Zeitgleich befand sich Irina Berger (24) mit ihrem Hund „Nanouk“ in der Nähe der Verunglückten. Beide sind seit vier Jahren bei der Staffel Glantal der Österreichischen Rettungshundebrigade.

