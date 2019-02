Dramatische Szenen in St. Veit, Frau hielt sich mit letzter Kraft an einem Stein fest. Feuerwehrkameraden und Polizisten konnten sie retten.

Vier Kameraden der FF St. Donat und zwei Beamte konnten die 78-Jährige noch rechtzeitig retten © Mak/Fotolia

Am Donnerstag stürzte eine 78-Jährige auf Höhe der Kläranlage in St. Veit in die Glan. "Sie dürfte beim Spaziergehen ausgerutscht sein. Sie lag bis zum Oberkörper im Wasser", heißt es seitens der Polizeiinspektion St. Veit.

