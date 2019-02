Helga Tripp, Fremdenführerin in St. Veit, zeigt am Welttag der Fremdenführer, was oft kaum jemand über die Stadt weiß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helga Tripp vor einem Mosaik von St. Veit aus 1727 © Michaela Auer

Die Geschichte der Evangelischen in der Stadt schrieb die bewegendsten Liebesdramen. Reform und Gegenreformation formten Schicksale. Auch das wird Helga Tripp bei ihrer Führung erzählen und zeigen. Etwa auch das Haus, in dem Arthur Lemisch geboren wurde. In der Nähe steht der weit und breit einzige Gingko-Baum. Tripp kennt die Stadtgeschichte wie ihre Westentasche, aber trotzdem sagt sie: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Sie sei nicht in St. Veit aufgewachsen, das fehle ihr.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.